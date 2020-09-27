В 20 городах и селах Рязанской области выявили новые случаи коронавируса. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

27 сентября в Рязанской области обновили официальную статистику коронавируса в муниципальных образованиях. Согласно ей, из 41 нового случая заражения за минувшие сутки 19 выявили в Рязани.

В Рыбном положительными оказались еще три теста на COVID-19. Всего заболевшие прибавились в 20 населенных пунктах, причем трех них – деревни Мелюшево Клепиковского района, деревни Щеголево Михайловского района и села Пятаково Сасовского района– пандемия ранее не коснулась.

С полной статистикой по населенным пунктам можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 26 сентября:

- Рязань - 4214 случая с начала пандемии (+19);

- Рязанский район – 376 (+1) (Алеканово – 4 (+1));

- Ряжск – 234 (+1);

- Рыбное – 208 (+3);

- Скопин – 199 (+1);

- Сасово – 185 (+1);

- Клепиковский район – 132 (+3) (Тума – 49 (+2), Мелюшево – 1 (+1));

- Касимовский район – 130 (+1) (Крутоярский – 7 (+1));

- Михайловский район – 124 (+1) (Щеголево – 1 (+1));

- Спасский район – 122 (+1) (Сушки – 4 (+1));

- Шилово – 95 (+1);

- Сасовский район – 56 (+2) (Сасовский – 2 (+1), Пятаково – 1 (+1));

- Александро-Невский район – 54 (+1) (Боровок – 8 (+1));

- Пронский район – 51 (+1) (Гремяки – 6 (+1));

- Кораблино – 50 (+1);

- Захаровский район – 42 (+1) (Елино – 6 (+1);

- Милославское – 32 (+1);

- Кадом – 19 (+1).