На дороге Спас-Клепики – Рязань делают разделительную полосу. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Дорога Рязань – Спас-Клепики, из-за того что в некоторых местах ее прокладывали межу болот, довольно извилиста. Особенно много поворотов имеется на участке Кельцы – Криуша, и почти везде нарисована сплошная линия разметки. Но некоторым вечно спешащим (и на тот свет тоже) водителям рисунок на асфальте – не указ. Поэтому столкновения из-за выезда на встречную полосу на данном участке – не редкость.

Не помогли ни установка шумных полос, ни ограничение скорости до 50 километров в час, с периодической установкой камер видеофиксации нарушений. Теперь, на 34-36 километрах дороги Клепики – Рязань установили разделительную полосу из пластиковых кольев.

Да, это не тросовое ограждение, предотвращающее от попадания на встречку любой машины, даже в случае аварии. Но, по крайней мере, пластиковые колья предотвратят умышленный выезд торопыг, ведь вряд ли кому-то в здравом уме захочется из-за нескольких сэкономленных (и то не факт) минут подвергать свою машину как минимум перекраске, а как максимум – к удалению вмятин на кузове.