В Рязани стартовала реконструкция перекрестка у «Глобуса»

В Рязани началась реконструкция перекрестка у ТЦ «Глобус». Фото: кадр сюжета ТК "Город".

В Рязани началась реконструкция перекрестка Касимовского, Муромского шоссе и улицы Советской Армии. Работы пройдут в два этапа и должны завершиться к августу 2021 года.

Управление благоустройства города подписало с подрядчиком – ООО «СК «Вираж» - контракт на сумму 217,7 млн рублей. На эти деньги планируется расширить три дорожных участка, обустроить тротуары с плиточным мощением и велодорожки, установить новые остановочные павильоны, переделать троллейбусные линии, восстановить ливневую канализацию.

На Касимовском шоссе, согласно проекту, добавят полосу для поворота в сторону Дашково-Песочни, улицу Советской Армии расширят до шести полос (две - только в сторону центра), а дублер – до четырех полос.

Схема организации движения из проектной документации.

- Наши специалисты провели обследование зеленых насаждений, и получилось, что порядка 380 деревьев попадают под вынужденный снос, - рассказала телеканалу «Город» начальник отдела природопользования и экологии управления благоустройства города администрации Рязани Елена Колдаева.

По ее словам, чтобы компенсировать ущерб зеленому фонду, подана заявка на покупку такого же количества саженцев за счет городского бюджета. Посадить их хотят весной 2021 года.