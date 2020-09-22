Новые случаи коронавируса выявили в 15 точках Рязанской области

22 сентября в Рязанской области сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 15 населенных пунктах. Большую их часть по понятным причинам взяла на себя Рязань, где зарегистрировали еще 22 заболевших.

Сравнялись по числу положительных тестов на COVID-19 Касимов и Рыбное – по 202 с начала пандемии. А в одном из наименее пострадавших районов – Путятинском – возникло сразу трое инфицированных, и все в селе Береговое.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения по сравнению с 21 сентября:

- Рязань - 4100 случаев заражения (+22);

- Рязанский район – 367 (+1) (Совхоз Рязанский – 6 (+1));

- Ряжск – 231 (+1);

- Касимов – 202 (+2);

- Рыбное – 202 (+1);

- Скопин – 192 (+1);

- Скопинский район – 138 (+2) (Успенское – 8 (+1), Свинушки – 6 (+1));

- Касимовский район – 128 (+1) (Бабино-Булыгино – 9 (+1));

- Спасский район – 117 (+1) (Спиртзаводской – 8 (+1));

- Старожилово – 43 (+1);

- Сараи – 42 (+1);

- Путятино – 20 (+1);

- Кадом - 17 (+1);

- Путятинский район – 17 (+3) (Береговое – 5 (+3)).