В Рязанской области растет число заболевших COVID-19 и жертв пандемии

В Рязанской области в официальную статистику внесли двух погибших из-за коронавируса и еще 39 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязанской области обновлена статистика по коронавирусной инфекции. Если верить этим данным, у 36 человек за минувшие сутки диагноз подтвердился.

Еще 39 человек получили первые положительные результаты тестов на COVID-19 и ждут перепроверки минздрава. Вместе с ними с начала пандемии стало 7891 зараженных, считая выздоровевших и умерших.

К сожалению, число жертв пандемии за сутки тоже увеличилось. Это люди, умершие ранее, и ведущей причиной смерти которых коронавирус признали лишь по результатам экспертиз.