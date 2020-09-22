В Рязанской области растет число заболевших COVID-19 и жертв пандемии

В Рязанской области в официальную статистику внесли двух погибших из-за коронавируса и еще 39 заболевших.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Рязанской области обновлена статистика по коронавирусной инфекции. Если верить этим данным, у 36 человек за минувшие сутки диагноз подтвердился.
Еще 39 человек получили первые положительные результаты тестов на COVID-19 и ждут перепроверки минздрава. Вместе с ними с начала пандемии стало 7891 зараженных, считая выздоровевших и умерших.
К сожалению, число жертв пандемии за сутки тоже увеличилось. Это люди, умершие ранее, и ведущей причиной смерти которых коронавирус признали лишь по результатам экспертиз.