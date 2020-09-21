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Происшествия

За январский потоп в сасовской квартире УК заплатит четверть миллиона

Коммунальщики ни крышу подлатать, ни снег убрать не сподобились. Отвечать им придется рублем
Антон КОНОВАЛОВ
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ООО «Благострой» должно выплатить 250 тыс. рублей собственнику квартиры в городе Сасово, которая пострадала от протечки крыши. Районный суд вынес аналогичное решение еще в июле, однако управляющая компания обратилась в вышестоящую инстанцию.

Январь 2019 года. В квартиру на пятом этаже просочились талые воды, да в таком количестве, что эксперт впоследствии оценил ущерб почти в 110 тысяч рублей. Сценарий классический: коммунальщики не уследили за техническим состоянием кровли и системы водоотвода.

Более того, по словам свидетелей, потопы случались и ранее. Истец просил «Благострой» отремонтировать крышу, но там лишь попеняли на программу капитального ремонта, где эти работы запланированы на 2023-2025 годы. Сам же ответчик даже снег убрать не сподобился.

В итоге с УК взыскали не только ущерб, но также штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

ЧП