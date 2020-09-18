Спешка рязанского водителя привела к наезду на 9-летнюю девочку

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В рязанском поселке Тума (Клепиковский район) произошел наезд на младшеклассницу. Вечером 17 сентября на ул. Энгельса (владимирское направление) водитель микроавтобуса притормозил у пешеходного перехода. Следом ехал Renault Sandero 36-летнего местного жителя. Водитель Renault, по версии полиции, решил пойти на обгон, и сбил выкатившуюся на самокате 9-летнюю девочку. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Стоит напомнить, что ПДД прямо запрещает обгон в зоне действия знака «Пешеходный переход» независимо от наличия на асфальте сопутствующей разметки.