В ОКБ заработал самый современный томограф Рязанской области

Фото: Областная клиническая больница

В Рязани в Областной клинической больнице начал работать аппарат МРТ, какого в регионе еще не было. Пресс-служба минздрава наградила его эпитетом «самый современный» и рассказала, что томограф расширяет возможности для высокоточной диагностики. В сутки на нем смогут обследовать до 15 человек.

«Программное обеспечение, установленное на нем, позволяет провести любые исследования головного и спинного мозга, диагностировать онкологический процесс или рассеянный склероз, изучить все нюансы поражения мозга при инсульте, провести исследование с контрастом», - объяснили в минздраве.

Высказался о событии и главврач больницы Дмитрий Хубезов. Принципиальным отличием нового аппарата он назвал детализацию и четкость картинки.

«Этот томограф обладает самой полной комплектацией и программным обеспечением, а значит, способен рассмотреть любую патологию в деталях: например, обнаружить небольшую опухоль и диагностировать онкологическое заболевание на самой ранней стадии», - отметил Хубезов.

Установке столь сложного и дорогого оборудования предшествовали подготовительные работы. В частности, в помещении укрепили пол, на стены установили медный каркас. Специалисты обучились работать с новым томографом.