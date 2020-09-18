Из рязанского водоема подняли «Ниву» с телом водителя

Фото: УМВД по Рязанской области.

В рязанском селе Эммануиловка (Шацкий район) из местного водоема подняли «Ниву». В салоне автомобиля обнаружили тело 37-летнего жителя Москвы.

Известно, что трагический инцидент произошел примерно в 15.00. Первым делом полицейские предположили очевидное:

- По предварительной информации, водитель почувствовал физическое недомогание, вследствие чего не справился с управлением и совершил съезд в водоем, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Окончательно причину смерти мужчины установят в ходе проверки.