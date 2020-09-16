Рязань и Касимов - лидеры по приросту заболевших коронавирусом

В Касимове за сутки выявили четыре случая коронавируса. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

16 сентября в Рязанской области опергруппа при региональном правительстве опубликовала новую порцию данных о распространении коронавируса. Исходя из официальной статистики, лидерами по приросту заболевших стали Рязань и Касимов – 15 и 4 за сутки соответственно.

Еще два положительных теста на COVID-19 зарегистрировано в Спасске-Рязанском. Всего же в регионе насчитали 31 случай заражения в 13 населенных пунктах.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения за минувшие сутки:

- Рязань - 3976 случаев COVID-19 с начала пандемии (+15);

- Рязанский район – 360 (+2) (Заокское – 35 (+1), Болошнево – 4 (+1));

- Касимов – 197 (+4)

- Шиловский район – 142 (+2) (Лесной – 42 (+1), Аделино – 5 (+1));

- Рыбновский район – 140 (+2) (Глебково – 7 (+1), Житово – 5 (+1));

- Скопинский район – 132 (+1) (Ильинка – 15 (+1));

- Спасский район – 114 (+1) (Троица – 6 (+1));

- Сараевский район – 64 (+1) (Кривское – 5 (+1));

- Спасск-Рязанский – 39 (+2);

- Кадом – 16 (+1).