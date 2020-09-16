До вечера в Рязани ограничили проезд по улице Новой

Работы планируют завершить к 20.00. Источник: ryazan.camera

16 сентября в Рязани из-за ремонта водопроводной камеры перекрыли участок улицы Новой. На протяжении нескольких метров перед перекрестком с Касимовским шоссе, и без того загруженным в час пик, будет недоступна одна полоса.

Работы планируется завершить к 20.00, то есть до прохождения основного транспортного потока в сторону Дашково-Песочни, скорее всего, не успеют.

Администрация города обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.