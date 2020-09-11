В Рязани начались выборы в областную Думу. Фото: Александр КАРАВАЕВ

11 сентября стартовали выборы в Рязанскую областную Думу. Из-за пандемии в этом году голосование растянули на три дня. Поскольку большинство участков находится в школах, то сегодня в первой половине дня процедуру вынесли за пределы помещений, во дворы домов. Такой метод уже прозвали в народе «голосованием на пеньках».

Появились и первые нарушения. Самое массовое из них - отсутствие информации о кандидатах в месте для голосования. Чаще всего после замечаний со стороны наблюдателей, данное нарушение устранялось. Но в некоторых случаях председатели участковых комиссий отказывались. Тогда на них составлялись жалобы в вышестоящие органы.

Голосование продолжается.