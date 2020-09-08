Олег Мастаков: За годы моей работы нефтезавод изменился кардинально

К Олегу Мастакову относится выражение "молодым везде у нас дорога". Фото пресс-службы РНПК.

41-летний Олег Мастаков сразу производит впечатление на собеседника своей энергией, логичностью суждений и целеустремленностью. Становится понятно, почему одним из ключевых подразделений энергослужбы завода руководит по сути молодой еще человек.

ПОДДЕРЖАЛИ И ПОМОГАЛИ ВО ВСЕМ

Познакомился с Рязанским нефтезаводом Олег в 2000 году, когда приехал на преддипломную практику в город, о котором только слышал. Посмотрел – поработал и… решил вернуться в Рязань насовсем.

– К нам в Ивановский энергетический университет приехал главный энергетик РНПК (на тот момент) Дмитрий Владимирович Максимов. Мне показалась интересной мысль попробовать себя в энергослужбе в нефтепереработке. Уже на заводе во время производственной практики меня поддержали и помогали во всем. Низкий поклон моим наставникам в тогдашнем цехе пароснабжения. Это Николай Петрович Бачурин, Сергей Александрович Ушаков и Алексей Вячеславович Макушкин.

О БУДУЩЕЙ ДИНАСТИИ

Свою будущую супругу Оксану Олег встретил в Рязани, на нефтезаводе. Поженились, родился сын Дмитрий. Олег Мастаков считает, что ему и тут повезло: сначала получил комнату в общежитии, а затем родители помогли купить жилье.

– Сейчас молодые специалисты, приходящие в РНПК, максимум за 5 лет могут приобрести квартиру, – рассказал Мастаков. – Сейчас есть жилищная программа, субсидии, которые компания предоставляет, особенно молодым перспективным сотрудникам. И это является хорошим подспорьем.

Сын Дмитрий в этом году поступил в 10-й специализированный «Роснефть-класс» в 43-й средней школе Рязани.

– До этого сын учился в школе с уклоном на иностранные языки, но у него стал проявляться интерес к химии. Я рассказал ему о программе непрерывного обучения «школа-вуз-предприятие», что действует в РНПК. На семейном совете совместно было принято решение сделать шаг по этой лестнице. Может случиться так, что в РНПК зародится еще одна трудовая династия – Мастаковых, чем я буду гордиться.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ КАРДИНАЛЬНО

Олег Мастаков поведал и о том, насколько кардинально предприятие изменилось за последние годы.

– Когда я пришел на практику, то был удивлен: в цехе у нас было всего два компьютера – у начальника цеха и старшего инженера. Сейчас они есть у каждого старшего оператора.

В производственный процесс уже запущено несколько программных продуктов, повышающих эффективность управления техпроцессами и оптимизирующими взаимодействие служб. Поэтапно на установках внедряется распределенная система управления.

– Могу привести в пример котельную установку, которая работает с 2002 года. Мы ежегодно на ней внедряем современные технические решения. В прошлом году во время ее планового ремонта смонтировали регулирующие клапаны, которые позволяют в автоматическом режиме выдавать требуемую температуру выдаваемого пара. А два года назад на заводе была запущена в работу новая центральная воздушная компрессорная.

И тем не менее, Мастаков уверяет, что одна техника не справится. Люди, специалисты – вот основной ресурс предприятия.

САМ УЖЕ НАСТАВНИК

– Ни у меня, ни у моего боевого товарища, не побоюсь этого слова, и сегодняшнего главного энергетика РНПК Дениса Юшкова никакого протеже не было. Мы просто работали, а продвижение идет потому, что мы не сидим на месте. Показываем свою заинтересованность в решении проблем, проявляем инициативу – и поэтому движемся вперед.

Кстати, молодой и явно перспективный руководитель признался в том, что кадровый вопрос ставит во главу угла.

– Провожу целенаправленную работу с молодыми специалистами, – перечисляет Мастаков. – Кроме того, сегодня я сам езжу в Ивановский энергоуниверситет, отбираю выпускников, чтобы потом их трудоустроить на наш завод по программе молодых специалистов. Естественно, я понимаю, что рано или поздно произойдет наша смена как руководителей. И задача моя состоит в том, чтобы уже в мое отсутствие производственный процесс не останавливался; чтобы решения принимались грамотные и энергоцех работал надежно и эффективно.

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