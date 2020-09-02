На посту ДПС под Рязанью задержали пьяного водителя

Протокол составлен - не отвертишься. Фото: сайт УМВД.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что примерно в 11.00 2 сентября на Солотчинском посту сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 40-летнего мужчины.

При общении с водителем инспекторы обнаружили, что у него все характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица.

В присутствии двух понятых этот водитель был отстранен от управления автомобилем. По результатам освидетельствования у мужчины было установлено 0,162 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Что соответствует состоянию "подпития".

Инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, согласно которому предусмотрена санкция в качестве наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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