Под Рязанью появится уникальный для региона арт-объект

Скоро можно будет увидеть протрет Есенина неподалеку от поста ДПС.

В День Знаний друзья и соратники Захара Прилепина приняли участие в создании необычного произведения искусства – изображения великого русского поэта, высаженного деревьями.

Ленд-арт, представляющий собой «живой» портрет Сергея Есенина и символичное изображение на тему фестиваля «Небо России», появится в районе развилок Северной окружной и дороги на Солотчу. Соавторы проекта: Елена Абрамова и Татьяна Лазарева. В реализации проекта также приняли участие геодезисты, специалисты по спутниковой графике Алексей Бусаров и Илья Стерлюкин.

Материалами для портрета выбраны два вида ивы: пурпурная на-на и ломкая булата. Выбор обусловлен свойствами дерева: быстрорастущее, крайне неприхотливое растение, создает плотный куст, не требующий формировки. Учитывалось и место посадки, ива - водолюбива и будет хорошо себя чувствовать на выбранном для есенинского портрета участке.

Первый этап создания ленд-арта прошел 1 сентября силами инициативной группы родителей и учеников школ Рязани. Друзья и соратники Захара Прилепина присоединились к акции в качестве волонтеров.

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