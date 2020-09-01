Суд на миллион: рязанцы добилась от УК компенсации после аварии

Трубы в рязанском подвале прорвало из-за их аварийного состояния, которое допустили коммунальщики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани жильцы одного из домов в Московском районе города отсудили у управляющей компании почти 900 тысяч рублей. Фирму «Комбайнбыт-Сервис» суд признал ответственной за настоящее коммунальное бедствие, произошедшее 24 сентября 2018 года.

В тот день под квартирой на первом этаже прорвало водопровод. Коллектор вдоль стены дома переполнился, вода попала в подпол, деформировав межкомнатные стены и напольное покрытие.

«В ходе осмотра обнаружено, что на стенах кухни и потолке образовались многочисленные деформации и трещины», - говорится в материалах дела.

Эксперт пришел к выводу, что к повреждениям привела просадка и разрушение фундаментов внутренних стен и опорных столбов. Причиной, конечно, является потоп, причем место прорыва располагается на подающем трубопроводе (до первого отключающего устройства), а это зона ответственности УК.

Коммунальщики компенсировать ущерб отказывались и пытались связать повреждения с наличием в квартире погреба, однако судебная экспертиза не нашла этому подтверждения.

Сначала районный, а потом и областной суд пришли к выводу, что ответчик не уследил за техническим состоянием общедомового имущества, а значит должен компенсировать трем собственникам-истцам материальный ущерб, моральный вред, убытки и заплатить штраф.