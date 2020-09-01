В отдаленные уголки Рязанской области поступили санитарные машины

Жителей Ермишинского района в Сасовский ММЦ отвезут на новеньких машинах. Фото: сайт ИД "Пресса".

В Сасовский ММЦ передали четыре новых санитарных автомобиля LADA Largus.

– Теперь у нас вместе с недавно поступившим реанимобилем уже пять новых машин, – 31 августа сообщила ИД "Пресса" руководитель медицинского центра Юлия Колчева. – Один автомобиль оставим для эвакуации "нетяжелых" больных в медучреждения Рязани, три других поступят в распоряжение участковых больниц.

Кстати, это уже третья поставка техники за последнее время: в конце июля в Сасовскую больницу поступили реанимобиль и передвижной флюорограф.

В последний день лета и автопарк Ермишинской районной больницы пополнился тремя новенькими автомобилями. Они будут использоваться для транспортировки пациентов в Сасовский межрайонный медицинский центр — для проведения процедуры гемодиализа (очистка крови), а также для создания службы "Доктор на дом".

– Автомобили на базе LADA Largus сделают медицинскую помощь доступнее для маломобильной категории граждан и позволят оперативно помогать жителям в отдаленных сельских населенных пунктах Ермишинского района, — пояснил Максим Зотов, и.о. главного врача Ермишинской районной больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!