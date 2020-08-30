В Рязанской области отметили День малосольного огурца

Евгений Кириченко с местными "огурцами". Фото: сообщество Спасского района ВКонтакте.

29 августа в селе Троица Спасского района состоялся праздник - День села и Малосольного огурца.

Благодарственными письмами и ценными подарками от местной фабрики руководитель районной администрации Евгений Кириченко наградил наиболее активных и деятельных селян - общественников и меценатов. Ветераны, кроме этого, получили и памятные медали.

Гости театрализовано-концертного празднества произвели символический засол троицкого огурца. На площади перед ДК была развернута ярмарка, демонстрация техники местных сельхозпроизводителей, работала полевая кухня. Каждый мог отведать кашу, а также чай из дымящегося самовара.

И, конечно же, огурцы, засоленные по рецептам местных жителей. Ведь выращивание огурцов - основной вид предпринимательской деятельности жителей села Троица.

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