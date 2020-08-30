Жители рязанского села Шумашь пожаловались на мусорную проблему

Жители считают, что Шумашь превращается в мусорный полигон. Фото: сообщество "Народный контроль".

С переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем селе не были правильно проработаны и продуманы места мусорных площадок. Об этом неравнодушные жители пригородной Шумаши написали в сообществе "Народный контроль" ВКонтакте.

Неумелые действия главы Полянской сельской администрации Жанны Ташновой приводят к постоянным конфликтам между жителями села - так считают авторы сообщения.

"Контейнеры устанавливаются не по нормативам, а контейнерные площадки не имеют должного обустройства, вследствие этого происходит миграция мусора под воздействием ветра и домашних животных (собак, коров, лошадей) и село Шумашь превращается в сплошной мусорный полигон" - делают вывод местные жители.

Последней каплей терпения, по их словам, стала установка большого мусорного контейнера в водоохранной зоне озера-старицы Марьинки (в пойме Оки), близ приусадебных участков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!