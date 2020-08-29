Урожай зерна 2020 года стал рекордным для Рязанской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Урожай 2020 года стал рекордным для Рязанской области по валовому сбору зерна. По состоянию на 28 августа с 84% посевов было намолочено уже более 2,3 млн тонн. Прежний рекорд земледельцы установили в 1973 году, совсем немного не добравшись до этой отметки.

Полевые работы продолжаются. Как сообщает региональный минсельхоз, средняя урожайность составляет 42,6 центнера с гектара. В лидерах по этому показателю идут пять хозяйств, преодолевших отметку в 60 центнеров с гектара:

- ООО «Надежда» Александро-Невского района (69,1 ц/га);

- КФХ Гусев Е.А. Сапожковского района (66,4 ц/га);

- ООО «Победа» Александро-Невского района (64,2 ц/га);

- ООО «Мир» Александро-Невского района (63,5 ц/га);

- ООО «Можары» Сараевского района (60,1 ц/га).

По валовому сбору зерна впереди Сараевский и Михаловский районы (291 тыс. тонн и 213 тыс. тонн соответственно).