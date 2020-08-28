Рязанские автоинспекторы начали следить за нарушителями с воздуха. Фото: 62.мвд.рф
Госавтоинспекция в Рязанской области для охоты на нарушителей начала использовать квадрокоптер. Зоркого летуна позаимствовали у МЧС.
«В специально оборудованной машине за съемкой наблюдает инспектор ГИБДД. В случае нарушения фиксируются номера автомобиля, который в последующем останавливается сотрудниками полиции. Водителю предъявляют видеозапись нарушения и выписывают протокол», - рассказали в областном УМВД.
Прежде всего, с помощью дрона следят за выездами на встречную полосу, обочину, несоблюдением требований дорожной разметки. Нарушения на перекрестках и непропуск пешеходов также не оставляют без внимания.
«Дрон используется для повышения эффективности несения патрульной службы, обнаружения нарушителей, контроля трасс и выявления угнанных машин», - добавили в полиции.
В будущем квадрокоптеры планируют использовать в местах концентрации автомобилей.
Квадрокоптер ГИБДД позаимствовала у МЧС. Фото: 62.мвд.рф
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