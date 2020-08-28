В Рязани водитель маршрутки высадил молодую женщину с тремя детьми

"Принципиальный"шофер управляет именно это маршруткой. Фото из сообщества "Типичная Рязань" ВКонтакте.

Водитель рязанской маршрутки высадил пассажирку с тремя детьми. Об этом очевидец рассказал в сообществе "Типичная Рязань" ВКонтакте.

На остановке "Памятник Полетаеву", пишет Кирилл Морозов, зашла молодая женщина с тремя детьми, протянула водителю купюру в 1000 рублей за проезд, на что тот ответил, что у него нет сдачи. Затем потенциальная пассажирка попыталась расплатится картой, водитель сказал, что не будет принимать оплату картой за четверых человек. Потом остановил маршрутку, вышел и высадил девушку с детьми между остановками.

Морозов в своем посте подчеркнул, что мужчина в салоне пытался заплатить за всех четверых сторублевой купюрой, но водитель был непреклонен.

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