Под Рязанью сносят недостроенный трамплин времен СССР

Уже демонтирована одна секция трамплина. Фото: Павел АВЕРИН

В живописном месте под Рязанью, Солотче, городские власти 27 августа начали демонтаж недостроенного в пору СССР трамплина. К вечеру этого дня символ застойного социализма лишился одного, самого верхнего, пролета.

История солотчинского спортивного сооружения берет свое начало в январе 1959 года. Тогда пустили в эксплуатацию деревянный трамплин, который пользовался популярностью у рязанских летающих лыжников и двоеборцев. Одним из родоначальников прыжков с трамплина стал житель Солотчи Владимир Рыбинский, недавно удачно перенесший коронавирус. В те годы Владимир Кузьмич был неоднократным победителем и призером областных и всесоюзных соревнований.

В 1974 году, под эгидой подготовки к Олимпиаде-80 в Москве, началось строительство железобетонного сооружения. Он был уже практически закончен, когда выяснилось, что площадка приземления рассчитана неправильно – летающие лыжники могли запросто разбиться. Строительство сперва приостановили, а затем и законсервировали.

В 2020 году власти Рязани посчитали, что гигантское спортивное сооружение на Лысой горе необходимо демонтировать – оно несет угрозу жизни отдыхающим в Солотче людям.

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