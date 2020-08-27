Рязанский "алиментщик" украл у пожилой женщины мобильник в больнице

Полиция сработала оперативно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одно из немногих мест, где сохраняются очереди в современной Рязани, являются поликлиники. 62-летняя рязанка рассказала полицейским, что случайно оставила телефон на скамье, направившись в кабинет врача. Вскоре женщина хватилась мобильника, выглянула в коридор, но скамья была пуста.

Стражи порядка воспользовались записями с видеокамер и услугами сотрудниц регистратуры, которые нашли медкарту 34-рязанца, он и "прихватил" бесхозный мобильник. Любопытно, что ранее мужчина был судим за неуплату алиментов и хулиганство.

В отношении теперь уже рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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