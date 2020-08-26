Сотрудник рязанской колонии предстанет перед судом за взятки

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела против сотрудника одной из колоний, который обвиняется во взяточничестве. Как сообщает региональное СУ СКР, он за вознаграждение проносил в зону мобильники для заключенных.

Скопинский межрайонный отдел выяснил, что за 2019-2020 годы на тот момент заместитель дежурного помощника начальника колонии дважды «продал» свои услуги на общую сумму 90 тысяч рублей. Разоблачил теперь уже бывшего коллегу отдел собственной безопасности УФСИН.

Также сообщается, что обвиняемый сначала свою вину отрицал, но затем все-таки сознался. Уголовное дело передано в суд.