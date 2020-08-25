Рязанские стерхи прижились на Ямале в Куноватском заповеднике

Рязанские стерхи чувствуют себя на Ямале хорошо. Фото: сайт правительства ЯНАО.

Стерхи, выпущенные в июне 2020 года Куноватском заповеднике в Шурышкарском районе, благополучно прижились на новом месте. Об этом сообщил сайт правительства ЯНАО.

В рамках экспедиции было установлено, что птицы здоровы, совершают регулярные перелеты и полностью адаптировались к обитанию в бассейне реки Куноват. Как это связано с Рязанью? Дело в том, что четырех самок и двух самцов для Ямала вырастили в Рязанской области в Окском государственном биосферном заповеднике. Птицы помечены GSM-передатчиками для определения процента их выживания и уточнения миграционного пути.

Проект по восстановлению обской популяции стерха реализуются в тесном сотрудничестве с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном для организации альтернативных мест зимовки. Основная цель - увеличение численности до 50 особей - это считается необходимым минимумом для успешного восстановления популяции стерха в регионе.

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