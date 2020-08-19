На стене дома в рязанском райцентре появится граффити-портрет Есенина

Гигантский портрет поэта там, где он учился, увидят жители Спас-Клепиков и гости райцентра. Фото: сайт "Пресса".

На Московской в Спас-Клепиках на стене многоэтажного дома в стиле граффити появляется портрет Сергея Есенина и текст стихотворения. Об этом сообщил сайт "Пресса".

Инициатором проекта стал Николай Крейтин, глава администрации Клепиковского района:

- В этом году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Есенина. Создать граффити, приуроченное к этой дате, было мечтой.

Мечту главы районной администрации воплощать доверили доверили художнику Дмитрию Языкову – основателю студии Top Graffiti. Он в прошлом году подарил клепиковцам портрет Константина Паустовского на здании туристского информационного центра.

Исторический факт: в Спас-Клепиках поэт провел несколько лет, когда получал знания во второклассной учительской школе. Теперь его портрет будет перед глазами маленьких жителей райцентра и их родителей - граффити будет располагаться вблизи детской площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!