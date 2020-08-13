31-летний Михаил Ромодин стал главой Милославской районной администрации

. Фото со страницы Михаила Ромодина ВКонтакте.

30 июля комиссия по проведению конкурса на должность главы администрации Милославского района направила в думу представление, в котором по протоколу предлагались два кандидата с наибольшим рейтингом: Михаил Ромодин и Сергей Винокуров.

13 августа прошло заседание, в ходе которого районные депутаты открытым голосование приняли решение о назначении на должность главы Михаила Ромодина с 14 августа сроком на 5 лет. Сайт ИД "Пресса" рассказал, что на нем присутствовала министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина.

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