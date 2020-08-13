Глухонемой рязанец ограбил в Иванове немолодую проститутку, которая ему отказала

Задержанный объясняется при помощи сурдопереводчика. Фото: сайт УМВД по Ивановской области.

Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново расследуют обстоятельства грабежа, совершенного жителем Рязани в отношении 46-летней женщины. Она заявила, что на улице возле магазина к ней подошел мужчина в маске. Сначала он что-то объяснял ей жестами, потом достал газовый баллончик и, угрожая им, выхватил сумку, после чего скрылся.

Женщина узнала в нем человека, пытавшегося познакомиться с ее подругой в кафе. Она запомнила то, что диалог тот вел при помощи экрана сотового телефона. Оперативники установили личность, оказалось, что он из Рязани.

42-летний мужчина был задержан и доставлен в Иваново. При помощи сурдопереводчика он пояснил, что таким способом он пытался вернуть полторы тысячи рублей, якобы переданные месяц назад женщине за интимные услуги, на которые он рассчитывал, но так и не получил.

К слову, в похищенной сумке, по уверению жителя Рязани, денег не оказалось. Тем не менее, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

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