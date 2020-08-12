На месте снесенного здания в центре Рязани устроили стихийную парковку

Автомобилисты ставят свой транспорт в лужи. Фото: Константин МОГИЛИН

В самом центре Рязани на улице Некрасова на месте снесенного дома автомобилисты устроили стихийную парковку.

Несанкционированный паркинг развернулся прямо за зданием библиотеки имени Горького и рядом с гимназией №2. Причем невоспитанные автомобилисты оставляют свои транспортные средства прямо в лужах, а потом развозят грязь на колесах по всему городу.

А потом развозят грязь на колесах по всему городу. Фото: Константин МОГИЛИН

Любопытно, что буквально в нескольких шагах от дикой парковки, сразу за зданием фабрики «Рязаньвест», городские власти обустроили нормальную бесплатную стоянку, но она чаще всего бывает пуста. Видимо, люди настолько обленились, что не считают для себя возможным пройти несколько десятков метров, поэтому и оставляют свои авто в грязи.

В разговоре с одним из таких горожан, корреспондент «Комсомолки» неожиданно узнал, что в данной ситуации виноваты, оказывается, городские власти, вовремя не огородившие участок земли.

- Что вы от меня хотите? – возмутился мужчина. - Раз запрещающего знака нет, значит, машину ставить можно.

Аргумент, что это еще больше портит и без того неидеальную городскую среду, автолюбителя явно не убедил.

Раз запрещающего знака нет, значит, машину ставить можно, сообщил водитель этого авто. Фото: Константин МОГИЛИН

В дождливую погоду "парковка" превращается в месиво. Фото: Константин МОГИЛИН

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