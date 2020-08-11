В Рязанскую область привезена частица мощей Николая Чудотворца

Митрополит Дионисий приехал на родную для него рязанскую землю. Фото: сайт "Рязанские ведомости".

На Рязанской земле 11 августа состоялось торжество принесения мощей святого в храме Живоначальной Троицы в селе Нармушадь Шиловского района. Об этом на своей странице ВКонтакте написал губернатор Николай Любимов.

Глава региона уточнил, что частица мощей Николая Чудотворца привезена из итальянского города Бари и передана в храм уроженцем села, академиком РАН Николаем Алешиным. Теперь святыня будет находиться в Нармушади постоянно. На пожертвования ученого и был построен храм на месте разрушенного.

Отметим, что в этот день службу в храме Живоначальной Троицы в селе Нармушадь возглавил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, до июля 2018 года руководивший Касимовской епархией.