Стало известно, когда и как реконструируют мост через Лыбедь в центре Рязани

Так будет выглядеть мост после реконструкции.

В 2020 году в Рязани начнется реконструкция моста через реку Лыбедь на улице Ленина. Тендер с указанием сроков выполнения работ опубликован на портале госзакупок.

Работы подрядчик должен выполнить в два этапа. Первый продлится с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 года, второй — с 16 декабря 2020 года по 31 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена аукциона составляет без малого 175 миллионов рублей.

За эти деньги, если брать по-крупному, построят новый арочный мост; на склонах возникнут лестничные сходы, которые будут оборудованы платформами для маломобильных групп населения. На территории бульвара обустроят пешеходную и велосипедную дорожки, положат тротуарную плитку.

Кроме того, на проезжей части заменят систему ливневой канализации в составе шести дождеприемных решеток с колодцами, продольных и поперечных труб с отводом воды через очистное сооружение, устраиваемое в районе кафе «Снежинка», в коллектор реки Лыбедь. Над мостом появится новая остановка общественного транспорта.

Подрядчик станет известен уже 18 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!