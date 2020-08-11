Стало известно, когда и как реконструируют мост через Лыбедь в центре Рязани

Так будет выглядеть мост после реконструкции.
В 2020 году в Рязани начнется реконструкция моста через реку Лыбедь на улице Ленина. Тендер с указанием сроков выполнения работ опубликован на портале госзакупок.
Работы подрядчик должен выполнить в два этапа. Первый продлится с момента заключения контракта по 15 декабря 2020 года, второй — с 16 декабря 2020 года по 31 июля 2021 года.
Начальная (максимальная) цена аукциона составляет без малого 175 миллионов рублей.
За эти деньги, если брать по-крупному, построят новый арочный мост; на склонах возникнут лестничные сходы, которые будут оборудованы платформами для маломобильных групп населения. На территории бульвара обустроят пешеходную и велосипедную дорожки, положат тротуарную плитку.
Кроме того, на проезжей части заменят систему ливневой канализации в составе шести дождеприемных решеток с колодцами, продольных и поперечных труб с отводом воды через очистное сооружение, устраиваемое в районе кафе «Снежинка», в коллектор реки Лыбедь. Над мостом появится новая остановка общественного транспорта.
Подрядчик станет известен уже 18 августа.
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