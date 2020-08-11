Изменения в закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы» вступили в силу

Закон «О статусе депутата Рязанской областной Думы», опубликованный 10 августа, дополнен пунктом о мерах их ответственности в случае, если народный избранник предоставил заведомо недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также это касается супруги (супруга) депутата и несовершеннолетних детей.

Теперь диапазон воздействия на регионального парламентария достаточно широк – от предупреждения до досрочного прекращения полномочий депутата областной Думы. Полный список мер можно прочитать на сайте «Рязанских ведомостей».

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