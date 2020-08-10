Сторонника террористической организации упекли в колонию

Иностранный гражданин, временно проживающий в Рязани, получил срок за вовлечение двух человек в деятельность международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-группа УФСБ России по Рязанской области.
Суд 2-го Западного окружного военного суда назначил иностранцу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Судебное решение вступило в законную силу.
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