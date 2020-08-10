Сторонника террористической организации упекли в колонию

Иностранный гражданин, временно проживающий в Рязани, получил срок за вовлечение двух человек в деятельность международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-группа УФСБ России по Рязанской области.

Суд 2-го Западного окружного военного суда назначил иностранцу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Судебное решение вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!