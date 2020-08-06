В Рязанской области сообщили еще о 25 заражениях COVID-19 и одной смерти

Опергруппа при правительстве Рязанской области утверждает, что 6 августа диагноз COVID-19 в регионе подтвержден у 27 человек. Еще у 25 человек оказались положительными первые тесты на коронавирусную инфекцию, которые теперь находятся на повторной проверке минздрава.

Таким образом, вместе с условно зараженными в Рязанской области с начала пандемии известно о 6489 случаях COVID-19. Из этого числа не исключают ни выздоровевших, ни летальные случаи.

Кроме того, сообщается, что по результатам патологоанатомического и гистологического исследований 6 августа коронавирусную инфекцию признали причиной смерти еще одного человека. Если верить официальной статистике, число жертв пандемии в Рязанской области с этого момента достигло 32.

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