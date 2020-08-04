Популярный блогер Петр Ловыгин показал жизнь рязанских цыган

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:56:16+03:00

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Известный блогер Петр Ловыгин рассказал зрителям YouTube-канала «Петенька планетка» (может присутствовать ненормативная лексика, 18+) про жизнь рязанских цыган. Съемочная группа посетила деревню Дягилево, в которой, по словам героев ролика, проживает третий по численности табор в России.

Ловыгин с коллегами побывал в гостях у цыган и даже заночевал в доме барона Виталия Мутьяна. В сюжете очень хорошо показан быт представителей этого народа, их культура и традиции. В частности, зрители могут узнать, почему в их домах никогда не бывает вторых этажей. Оказывается принято так из-за того, что цыганке нельзя подниматься выше первого этажа. Другими словами, женщина никогда не должна быть выше мужчины.

Цыганский барон и его свита. Фото: "Петенька планетка".

«Мы поехали в табор, встретились с бароном, и так разговорились, что остались в таборе ночевать... Есть ли у цыган любовь, во сколько лет они женятся, ходят ли в армию, какие клички у цыган, чем они зарабатывают и какие у них проблемы?», - рассказал автор в описании к видео.

Напомним, ранее Петр Ловыгин показал темную сторону Рязани. Он побывал в неблагополучных рязанских микрорайонах Керамзавод, Ворошиловка, Шлаковый, в поселках Соколовка и Строитель, а также в селе Константиново и деревне Федякино.

Фото: "Петенька планетка".

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ИСТОЧНИК KP.RU