Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области
4 августа появились свежие данные о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. Согласно им, из 26 случаев заражения за минувшие сутки 15 выявили в Рязани. Также положительным оказались три текста, взятые в городе Сасово.
География пандемии расширилась за счет двух населенных пунктов, где заболевших COVID-19 выявили впервые. Это село Пальные и деревня Свистово в Рыбновском районе. Интересно, что располагаются они по соседству друг с другом.
С полной статистикой по населенным пунктам (из нее не исключают выздоровевших и умерших) можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 3 августа:
Рязань - 3289 случаев заражения с начала пандемии (+15);
Ряжск – 193 (+1);
Скопин – 140 (+1);
Новомичуринск – 137 (+1);
Сасово – 137 (+3);
Касимовский район – 109 (+1) (Сосновка – 3 (+1));
Рыбновский район - 94 (+2) (Пальные – 1 (+1), Свистово – 1 (+1));
Александро-Невский район – 50 (+1) (Ленино – 9 (+1));
Шацк – 36 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU