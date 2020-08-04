2020-08-04T13:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

Пандемия добралась до двух соседствующих населенных пунктов. Больше половины новых случаев заражения – в Рязани
Антон КОНОВАЛОВ
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В Скопине стало на одного заболевшего больше. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.В Скопине стало на одного заболевшего больше. Фото: Андрей БАРАНЦЕВ.
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4 августа появились свежие данные о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. Согласно им, из 26 случаев заражения за минувшие сутки 15 выявили в Рязани. Также положительным оказались три текста, взятые в городе Сасово.

География пандемии расширилась за счет двух населенных пунктов, где заболевших COVID-19 выявили впервые. Это село Пальные и деревня Свистово в Рыбновском районе. Интересно, что располагаются они по соседству друг с другом.

С полной статистикой по населенным пунктам (из нее не исключают выздоровевших и умерших) можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 3 августа:

Рязань - 3289 случаев заражения с начала пандемии (+15);

Ряжск – 193 (+1);

Скопин – 140 (+1);

Новомичуринск – 137 (+1);

Сасово – 137 (+3);

Касимовский район – 109 (+1) (Сосновка – 3 (+1));

Рыбновский район - 94 (+2) (Пальные – 1 (+1), Свистово – 1 (+1));

Александро-Невский район – 50 (+1) (Ленино – 9 (+1));

Шацк – 36 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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