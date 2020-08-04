За сутки коронавирус в Рязанской области выявили у 26 человек
4 августа в Рязанской области диагноз COVID-19 подтвердился у 29 человек. Еще у 26 человек за минувшие сутки оказались положительными первые тесты, которые теперь проходят повторную проверку в лаборатории минздрава. Вместе с ними с начала пандемии известно о 6437 случаях заражения коронавирусной инфекцией.
По данным опергруппы при областном правительстве, среди новых заболевших один ребенок (13 лет) и семь человек из группы риска по возрасту (пятеро в категории 65-80 лет и двое старше 80).
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ИСТОЧНИК KP.RU