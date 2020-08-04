2020-08-04T10:51:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Сенатор Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни

Политик поделился своим опытом через соцсети
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сенатор Игорь Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни. Фото: www.facebook.com/sffsmorozovСенатор Игорь Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни. Фото: www.facebook.com/sffsmorozov
Изменить размер текста:

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов излечился от коронавируса. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

- Я завершил курс лечения и получил два отрицательных теста. Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы, - написал Морозов.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и немного рассказал о течении болезни на камеру:

- Первые три дня очень тяжелые, когда ты очень плохо ориентируешься даже в пространстве. Ты не понимаешь, что происходит. Твое психологическое состояние, физическое очень тяжелое. В это время, конечно, кто-то должен быть рядом, чтобы помогать. Со мной рядом всегда была жена. К моему невероятному изумлению она за эти четыре недели так и не заразилась, и ее тесты всегда были отрицательны, - сказал сенатор.

Также Морозов поблагодарил ученых и врачей, которые работают с вакциной от COVID-19.

Отметим, что вакцину, по заверениям Минздрава и Минобороны, испытали на добровольцах, но еще не зарегистрировали, а массовое ее производство и применение начнутся не раньше октября (сначала – медики и учителя). Условия ее получения в дальнейшем и цена вопроса пока неизвестны. К концу года рассчитывают произвести 10 миллионов доз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликован ТОП-10 книг среди рязанских заключенных
Ник Вуйчич поделится опытом с рязанскими предпринимателями
На пешеходном переходе без «зебры» в Рязани сбили женщину
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирус в Рязанской области выявили у 26 человек
Сенатор Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни
МЧС рассказало, в лесах какого района Рязанской области чаще всего теряются люди
На улице Ленинского Комсомола временно закрыли движение транспорта
Обновилась статистика зараженных коронавирусом по районам Рязани
Ученые из Рязани запатентовали новый способ зашивания ран
Главу Елатьмы уличили в заключении контракта с бывшей супругой
Рязанских кандидатов в депутаты облдумы проверяют на иностранное гражданство