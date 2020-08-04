Сенатор Морозов, поправившись от коронавируса, рассказал о болезни

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:51:04+03:00

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Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов излечился от коронавируса. Об этом он объявил на своей странице в Facebook.

- Я завершил курс лечения и получил два отрицательных теста. Это означает, что я полностью выздоровел и готов к продолжению работы, - написал Морозов.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и немного рассказал о течении болезни на камеру:

- Первые три дня очень тяжелые, когда ты очень плохо ориентируешься даже в пространстве. Ты не понимаешь, что происходит. Твое психологическое состояние, физическое очень тяжелое. В это время, конечно, кто-то должен быть рядом, чтобы помогать. Со мной рядом всегда была жена. К моему невероятному изумлению она за эти четыре недели так и не заразилась, и ее тесты всегда были отрицательны, - сказал сенатор.

Также Морозов поблагодарил ученых и врачей, которые работают с вакциной от COVID-19.

Отметим, что вакцину, по заверениям Минздрава и Минобороны, испытали на добровольцах, но еще не зарегистрировали, а массовое ее производство и применение начнутся не раньше октября (сначала – медики и учителя). Условия ее получения в дальнейшем и цена вопроса пока неизвестны. К концу года рассчитывают произвести 10 миллионов доз.

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ИСТОЧНИК KP.RU