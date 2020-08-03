2020-08-03T17:30:02+03:00
Происшествия

В Рязани директор предприятия по производству алкоголя скрыл налоги на 50 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил бизнесмену обвинение
Марина МИХЕЕВА
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Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении директора компании по производству и продаже алкогольных напитков. По данным следствия, руководитель предприятия с 2015 по 2016 годы внес в налоговые декларации ложные сведения, тем самым указав в налоговой базе меньший объем продаж алкоголя.

В результате таких манипуляций компания не заплатила более 51 миллионов рублей.

Бизнесмену уже предъявили обвинение по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как отмечают в региональном СК, следователи сделают все, чтобы предприниматель вернул государству неуплаченные налоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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