В Рязани директор предприятия по производству алкоголя скрыл налоги на 50 млн рублей
Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении директора компании по производству и продаже алкогольных напитков. По данным следствия, руководитель предприятия с 2015 по 2016 годы внес в налоговые декларации ложные сведения, тем самым указав в налоговой базе меньший объем продаж алкоголя.
В результате таких манипуляций компания не заплатила более 51 миллионов рублей.
Бизнесмену уже предъявили обвинение по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как отмечают в региональном СК, следователи сделают все, чтобы предприниматель вернул государству неуплаченные налоги.
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ИСТОЧНИК KP.RU