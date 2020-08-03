В Рязани годовалая девочка выжила после падения с седьмого этажа

Утром 26 июля из окна квартиры на седьмом этаже выпала годовалая девочка. Малышка облокотилась на москитную сетку и упала сначала на козырек подъезда, а потом на землю. Удар смягчило то, что ребенок фактически спланировала на сетке.

— При поступлении девочка находилась в тяжелом состоянии, мы диагностировали множественные ушибы, переломы и ссадины, — рассказывает заместитель главного врача детской ОКБ Наталья Маревичева. — Ребенка госпитализировали в реанимацию, где специалисты проводили инфузионную, кровеостанавливающую терапию, обезболивание. Сразу же начались действия и по реабилитации. В течение недели состояние стабилизировалось и пациентку перевели в отделение.

Как отмечают специалисты, происшествие не завершилось трагедией, благодаря счастливому случаю и усилиям детских врачей.

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