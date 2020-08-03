Рязанец заплатит около 1 млн рублей за ДТП на встречной полосе

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:04:15+03:00

как возместить ущерб при ДТП, если у виновника нет ОСАГО, можно спросить у истца в Скопинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение о возмещении материального вреда, причиненного ДТП.

Установлено, что в апреле 2019 года произошло ДТП с участием автомобиля ответчика и автомобиля, являющегося собственностью ООО «Поли-экс». Ответчик на своей машине двигался по дороге, где обгон был запрещен – и выехал на встречную полосу.

В результате маневра произошло жесткое ДТП, в котором машина ООО «Поли-экс» получила механические повреждения на сумму более 850 тысяч рублей.

Суд также установил, что на момент ДТП гражданская ответственность виновника ДТП не была застрахована по договору ОСАГО.

Скопинский районный суд исковые требования истца удовлетворил и вынес решение о взыскании в пользу истца убытков, а также расходов на эвакуацию автомобиля, экспертизу, оплату пошлины на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Областной суд решение районного суда оставил без изменения.

Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU