Рокотянская на открытии арт-объекта: Рязань всегда славилась своими мастерами

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:12:36+03:00

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В Лесопарке Рязани появился арт-объект «Кузнечный букет». Солидный презент во всех смыслах рязанцы получили от Гильдии кузнецов России в рамках акции «Подарок городу», сообщает пресс-служба Рязанской городской думы.

На торжественном открытии арт-объекта присутствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

– Этот подарок напоминает о том, что Рязань всегда славилась своими мастерами-умельцами, среди которых немало искусных кузнецов, - подчеркнула глава Рязани. - Спасибо за то, что украсили Лесопарк новым объектом. Со временем он станет местом притяжения и рязанцев, и гостей города. Мы получили еще одну изюминку, которая будет способствовать привлечению туристов в наш древний и прекрасный город.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU