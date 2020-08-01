Умер бывший прокурор Рязанской области Вениамин Гераськин
1 августа на 97-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, Вениамин Михайлович Гераськин. Об этом сообщил сайт надзорного ведомства.
Гераськин родился 14 сентября 1923 года в деревне Ильинка Турковского района Саратовской области. После окончания средней школы в 1942 году был мобилизован на фронт. Участвовал в боях на Брянском направлении. В марте 1943 года тяжело ранен, находился на лечении в госпиталях Тулы, Орла, Мариинска, Иркутска. За боевые заслуги награжден орденами «Отечественной войны 2-ой степени», «Знак почета», различными медалями.
9 августа 1973 года Вениамин Гераськин был назначен прокурором Рязанской области и работал до 18 июля 1983 года.
Коллеги выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Вениамина Михайловича.
ИСТОЧНИК KP.RU