Умер бывший прокурор Рязанской области Вениамин Гераськин

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:47:49+03:00

Он возглавлял надзорный орган региона в течение десяти лет

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1 августа на 97-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, Вениамин Михайлович Гераськин. Об этом сообщил сайт надзорного ведомства.

Гераськин родился 14 сентября 1923 года в деревне Ильинка Турковского района Саратовской области. После окончания средней школы в 1942 году был мобилизован на фронт. Участвовал в боях на Брянском направлении. В марте 1943 года тяжело ранен, находился на лечении в госпиталях Тулы, Орла, Мариинска, Иркутска. За боевые заслуги награжден орденами «Отечественной войны 2-ой степени», «Знак почета», различными медалями.

9 августа 1973 года Вениамин Гераськин был назначен прокурором Рязанской области и работал до 18 июля 1983 года.

Коллеги выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Вениамина Михайловича.

ИСТОЧНИК KP.RU