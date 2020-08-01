Пострадавшие в аварии в Дашково-Песочне 31 июля были молодоженами
Как выяснилось, пострадавшими в нашумевшей 31 июля в социальных сетях аварии были молодоженами. Об этом на своей странице ВКонтакте написал профессиональный тамада Дмитрий Анохин.
По его словам, они планировали вечером поехать в область за бабулями и сказали, что перезвонят по приезду. "Звонка все не было, и я решил сам набрать... Звоню...У невесты отключен. Звоню Илье, Настя берет трубку, рыдая, кричит : "Мы разбились", - написал ведущий свадебных церемоний.
Свой пост Анохин выложил около полуночи - сама авария на улице Зубковой случилась несколькими минутами раньше. Фотографии с обнявшим" столб автомобилем говорят сами за себя.
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ИСТОЧНИК KP.RU