Пострадавшие в аварии в Дашково-Песочне 31 июля были молодоженами

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:46:32+03:00

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Как выяснилось, пострадавшими в нашумевшей 31 июля в социальных сетях аварии были молодоженами. Об этом на своей странице ВКонтакте написал профессиональный тамада Дмитрий Анохин.

По его словам, они планировали вечером поехать в область за бабулями и сказали, что перезвонят по приезду. "Звонка все не было, и я решил сам набрать... Звоню...У невесты отключен. Звоню Илье, Настя берет трубку, рыдая, кричит : "Мы разбились", - написал ведущий свадебных церемоний.

Свой пост Анохин выложил около полуночи - сама авария на улице Зубковой случилась несколькими минутами раньше. Фотографии с обнявшим" столб автомобилем говорят сами за себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU