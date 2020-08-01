В Воронежской области нашли могилы двух рязанцев

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:19:18+03:00

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В Новоусманском районе Воронежской области обнаружили новое воинское захоронение. Это произошло благодаря настойчивости одного из потомков бойцов, окончивших свой жизненный путь на Воронежской земле. Как оказалось, из-за ошибки в документах госпиталь, расположенный там в 43-м году, приписали к селу Ракитному Курской области, находившейся на тот момент под немецкой оккупацией, вместо одноименного воронежского села.

Позже выяснилось, что документы дислокации этого госпиталя изучали краевед-историк, председатель правления военно-спортивного Союза имени Калашникова Валентин Котюх, а также представитель поискового отряда «Патриот» Татьяна Аблизова. Валентин Котюх предоставил информацию, после обработки которой стали известны имена 53 человек, умерших и захороненных в госпитале в Ракитном под Воронежем.

Среди них оказались тела и двух военнослужащих, призванных из Рязанской области - красноармейца Ивана Ломтева из Новодеревненского района, и старшего сержанта Николая Лавренова из Рыбновского района.

Родственники последнего уже выразили желание посетить могилу своего предка.

ИСТОЧНИК KP.RU