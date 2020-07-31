2020-07-31T12:36:32+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев

Представлены свежие данные о распространении инфекции. На карте пандемии появилась еще одна точка
Антон КОНОВАЛОВ
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31 июля представлены свежие данные о распространении инфекции в Рязанской области.31 июля представлены свежие данные о распространении инфекции в Рязанской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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31 июля появились свежие данные о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. Согласно им, на карте пандемии появилась еще одна точка - поселок Некрасово Михайловского района, где выявили первого заболевшего.

Из 28 тестов на COVID-19, которые оказались положительными за минувшие сутки 21 сдали в Рязани. В остальных семи населенных пунктах – по одному новому случаю заражения.

С полной статистикой по населенным пунктам (из нее исключают выздоровевших и умерших) можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 30 июля:

Рязань - 3225 случаев заражения с начала пандемии (+21);

Рязанский район – 289 (+2) (Мурмино – 11 (+1), Ласковский – 2 (+1));

Клепиковский район – 116 (+1) (Криуша – 20 (+1));

Михайловский район – 105 (+1) (Некрасово – 1 (+1));

Старожилово – 39 (+1);

Старожиловский район – 32 (+1) (Истье – 7 (+1));

Чучковский район – 29 (+1) (Назаровка – 4 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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