География коронавируса: в Рязани больше 20 новых случаев
31 июля появились свежие данные о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области. Согласно им, на карте пандемии появилась еще одна точка - поселок Некрасово Михайловского района, где выявили первого заболевшего.
Из 28 тестов на COVID-19, которые оказались положительными за минувшие сутки 21 сдали в Рязани. В остальных семи населенных пунктах – по одному новому случаю заражения.
С полной статистикой по населенным пунктам (из нее исключают выздоровевших и умерших) можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 30 июля:
Рязань - 3225 случаев заражения с начала пандемии (+21);
Рязанский район – 289 (+2) (Мурмино – 11 (+1), Ласковский – 2 (+1));
Клепиковский район – 116 (+1) (Криуша – 20 (+1));
Михайловский район – 105 (+1) (Некрасово – 1 (+1));
Старожилово – 39 (+1);
Старожиловский район – 32 (+1) (Истье – 7 (+1));
Чучковский район – 29 (+1) (Назаровка – 4 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU