2020-07-31T10:37:36+03:00
Происшествия

Водитель без прав устроил ДТП с двумя погибшими в Рязанской области

Скончался он сам и водитель второго автомобиля. Пострадали еще четверо
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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30 июля в Александро-Невском районе Рязанской области в столкновении ВАЗ-21060 и Lada Largus два человека погибли и четыре пострадали. Об обстоятельствах автокатастрофы рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ужасный инцидент произошел на 144 километре трассы «РязаньРяжск - Александро-НевскийДанков – Ефремов» примерно в 21.35. По предварительной информации, спровоцировал ДТП 42-летний местный житель на «шестерке». После столкновения (судя по фото, лобового), «Лада» под управлением 37-летнего рязанца вылетела с дороги в кювет.

В результате от полученных травм скончались оба водителя. Пострадали три пассажира «Лады» в возрасте 33, 32 и 26 лет, а также 32-летний пассажир «шестерки».

«Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21060 не имел прав», - сообщили полицейские.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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