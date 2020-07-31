В Рязани возобновляют работу два пункта КВЦ

31 Июль 2020 2020-07-31T10:07:41+03:00

Пока они будут открыты только два дня в неделю

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«Кустовой вычислительный центр» объявил о возобновлении работы двух пунктов приема платежей. Они расположены на улицах 3-и Бутырки и Промышленной. Оба будут открыты только два дня в неделю.

Пункт по адресу ул. 3-и Бутырки, д.2б запустят 4 августа. График: вторник и четверг с 8.30 до 17.00 (обед 12.00 - 13.00).

Пункт по адресу ул. Промышленная, д.34 вернется в работу 5 августа. График: среда и пятница с 10.00 до 18.30 (обед 14.00 - 15.00).

ИСТОЧНИК KP.RU