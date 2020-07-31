2020-07-31T09:48:45+03:00
Общество

Держателям транспортных карт в Рязани компенсируют «пропавшие» средства

Остаток за июль учтут при новом пополнении. Деньги за март вернут по заявлению
Антон КОНОВАЛОВ
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Держателям транспортных карт «Школьная» и «Студенческая» в Рязани компенсируют средства, «пропавшие» с 1 по 9 июля из-за действовавших тогда ограничений.

«Сумма неиспользованного проездного с 1 по 9 июля будет автоматически учтена при последующем отложенном пополнении через агентов ПАО «Сбербанк», ПАО «Прио-Внешторгбанк», ПАО «Почта Банк», QIWI, сайта картаумка.рф», - оповестила администрация Рязани.

Также есть возможность вернуть деньги за неизрасходованные девять дней марта. Для этого рязанцам предлагают обратиться с заявлением в информационно-справочный центр «УмКА». Горячая линия: 8-800-250-02-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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